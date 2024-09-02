أنقرة تعلن استهداف 20 موقعا لحزب العمال الكردستاني

وقالت ال‏وزارة في بيان مقتضب، "تم استهداف 20 موقعا لحزب العمال الكردستاني بينها مقرات لقياديين عبر غارات جوية".

وتصنف تركيا والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي حزب العمال "منظمة إرهابية".