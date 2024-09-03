تبعد 28 كم عن نينوى.. الكشف بالأرقام عن تعداد الوجود التركي في العراق

السومرية نيوز – امني

كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية، عن اعداد التواجد التركي في العراق، فيما أشار الى ان تلك القوات تبعد عن مركز 28 كم فقط.

وقال عضو اللجنة احمد الموسوي في مؤتمر صحفي حضره مراسل السومرية نيوز، ان "الاتفاقية الأمنية مع تركيا كان يفترض ان تتضمن اخراج القوات التركية، الا انها مخيبة للآمال"، مبينا انه "تم استبدال فقرة جدولة انسحاب القوات التركية بفقرة الاحترام المتبادل لسيادة البلدين".

وأضاف ان "الاتفاقية لم تتضمن فقرة إخراج القوات التركية من العراق وهذا أمر مرفوض".

فيما اكد عضو اللجنة وعد قدو خلال المؤتمر ان "عديد القوات التركية في الشمال فاق اعداد الاميركان بالعراق"، لافتا الى ان "الخروقات التركية تحولت الى احتلال تركي واضح للعراق".

وذكر ان "عدد القوات التركية تجاوز الـ5 الاف عنصر، واكثر من 80 معسكرا و14 مهبطا للطائرات واكثر من مركز للاستخبارات والمخابرات التركية موزعة في شمال العراق"، لافتا الى ان "هناك معسكرات ثابتة تتضمن معدات ثقيلة تستطيع استهداف أي مكان في العراق".

وبين ان "القوات التركية توغلت بمسافة 185 كم داخل العراق وتبعد عن مركز محافظة 28 كم".