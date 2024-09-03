شرطة النجف تكشف حقيقة سقوط "مسيرة" في المشخاب

نفت قيادة شرطة النجف، مساء الثلاثاء، سقوط طائرة مسيرة في قضاء المشخاب.​

وقال إعلام شرطة لـ السومرية نيوز، "ننفي وجود او سقوط طائرة مسيرة في المشخاب"، مطالبا بـ"توخي الدقة واخذ الاخبار من مصادرها".

وكانت أنباء أشارت، اليوم الثلاثاء، الى سقوط طائرة مسيرة في قضاء المشخاب بمحافظة .