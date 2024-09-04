الشرطة تنقذ مواطنا بعد محاولته الانتحار شمال شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "ضمن إطار الجهود البطولية والإنسانية التي يقدّمها أبطال الشرطة الاتحادية، تمكّنت إحدى دوريات الفوج الثالث اللواء العشرون بالفرقة الخامسة في الشرطة الاتحادية، من إنقاذ احد الأشخاص لمحاولته الانتحار عبر شنق نفسه داخل داره في منطقة الرشاد شمال شرقي بغداد".وأضاف المصدر، أن "الشخص تبين إن اقدامه على الانتحار بسبب إدمان وتعاطي المخدرات، وتم تسليمه إلى جهة الاختصاص أصوليا حِفاظاً على سلامته".