كركوك.. انفجار "عبوة" يودي بحياة مدير شعبة استخبارات

أودى انفجار عبوة ناسفة، اليوم الأربعاء، بحياة مدير شعبة استخبارات ومنتسبين اثنين، في محافظة .

وقال مصدر أمني، لـ السومرية نيوز، إنه "ضمن جبال غرة في قضاء الدبس بمحافظة كركوك، انفجرت عبوة اثناء الواجب ما اسفر عن مقتل ضابط مدير شعبة استخبارات فرقة المشاة الالية وجنديين اثنين".



وأشار المصدر، إلى أنه "تم نقل الجثث الثلاث إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية".