بغداد.. كمين محكم يطيح بمبتز "إلكتروني" في الزعفرانية

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "استكمالاً للعمليات الأمنية التي تجريها قطعاتنا لتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف قواطع المسؤولية وبهدف ملاحقة عناصر الجريمة المنظمة والخارجين عن القانون، تمكنت قوة مشتركة من الفرقة الأولى شرطة اتحادية وبإسناد استخباري بالتنسيق مع قسم استخبارات وامن قيادتنا من القاء القبض على متهم يمارس جرائم (الابتزاز الالكتروني)".وأشارت الى ان "عملية القبض تمت بعد استدراجه لكمين محكم نصب له في منطقة (الزعفرانية) جنوب شرقي العاصمة"، مبينة انه "تم احالته الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقه ".