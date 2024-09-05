قائمة الممنوعات وقواعد السلوك في ملعب مباراة العراق وعمان اليوم

وبحسب الجهات المنظمة، فان قائمة الممنوعات في ملعب مباراة العراق وعمان هي، (مؤشرات الليزر، والأسلحة، والألعاب النارية، والكحول والمخدرات، والتدخين، والحيوانات، والمضلات وعصى السلفي، ولفافات الورق، والمواد الترويجية والاعلانية، وأجهزة الشحن المحمولة، والكرات بمختلف أنواعها، العبوات والاكواب المعدنية، والتسجيل الصوتي أو المرئي أو التقاط الصور ألا للاستخدام الشخصي، والمواد ذات الطابع العنصري كالقمصان والاعلام، ودخول أرضية الملعب أو المنطقة المحيطة، واستخدام العصى المعدنية والبلاستكية، بالإضافة الى عبوات الطلاء البخاخ والمواد الكيميائية، ودخول الاعلام باستثناء علم العراق والدولة المنافسة، فضلا عن دخول المواد التي تعرض السلامة للخطر، ودخول علب العطور أو قناني مرشات الكيميائية)أما بالنسبة لقواعد السلوك، فهي، (الوصول الى الملعب قبل ساعتين من المباراة، وابراز التذكرة عند الطلب، والتعاون عند التفتيش الأمني وعند الطلب منك الانتقال الى مقعد اخر لأسباب أمنية، والجلوس في المعقد المخصص في التذكرة، ويمنع الوقوف على المقاعد والممرات، والمحافظة على السلالم والممرات ومخارج الطوارئ خالية في جميع الأوقات، والبقاء خارج الأماكن الممنوعة ضمن الملعب، كما يسمح باستخدام مكبرات الصوت)واختتم المنتخبُ العراقي آخرَ تحضيراته في البصرةِ مساء أمس الأربعاء، وذلك بخوضه وحدةً تدريبيّةً على أرضِ ملعب الدوليّ تحضيراً للمواجهةِ المرتقبة، ويدرك المنتخب أهمية حصد النقاط الثلاث في بداية التحدي، من أجل الحصول على الدفعة المعنوية اللازمة قبل ملاقاة الأزرق الكويتي.