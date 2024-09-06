بالسكاكين.. إصابة 3 أشقاء اثر مشاجرة في بغداد

السومرية نيوز – محلي

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بإصابة 3 اشقاء اثر مشاجرة في .

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "مشاجرة حدثت بين عدد من الاشخاص بسبب خلافات لم تعرف اسبابها ضمن منطقة الغزالية غربي بغداد، تطورت الى استخدام الاسلحة البيضاء (سكاكين) ما اسفر عن اصابة 3 اشقاء بجروح خطيرة".

وأضاف ان "احد المصابين هو موظف مدني في وزارة الداخلية"، لافتا الى انه "تم نقل المصابين الى المستشفى فيما لاذ باقي اطراف المشاجرة بالفرار".