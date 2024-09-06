قضية متشابكة في بغداد.. منتسب يتعرض للاعتداء "بعد ابتزاز امرأة"

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، انه "وردت معلومات بوجود منتسب في شرطة مصاب داخل مستشفى المحمودية بالعاصمة بغداد".واضاف انه "تم التوجه الى المستشفى واتضح وجود المصاب، وحسب اقواله فانه تعرض الى خطف من قبل مجموعة يجهلهم وقاموا باستصحابه الى دارهم والاعتداء عليه بالضرب".ولفت الى "تشكيل فريق عمل للتحقيق"، مبيناً ان "القوة تمكنت من اعتقالهم ولدى التحقيق معهم ادعوا بقيام المنتسب اعلاه بابتزاز امرأة تخصهم بصورها"، مشيراً الى انه "تم توقيف جميع الاطراف كإجراء اصولي".