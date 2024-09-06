وقال المصدر لـ السومرية نيوز، انه تم "القبض على 40 شخصاً من العمال داخل صالات القمار، بالاضافة الى اعتقال 9 من النساء العاملات داخل هذه الصالات، فضلا عن 3 عمال عرب مخالفين للإقامة".واكد "ضبط مبالغ مالية تقدر بملايين الدنانير، و4 قاصات حديدية مع كميات كبيرة من المشروبات الكحولية واجهزة دمبلة مع سيتات".وفي وقت سابق من اليوم، افاد مصدر امني، باعتقال 20 شخصاً من “تلخانات” في .وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان “شرطة /الكرخ داهمت مجموعة من التلخانات التي يتم فيها لعب الريسزز والكينو والقمار”.واضاف انه “تم اعتقال 20 متهماً كحصيلة اولية”، لافتاً الى ان “العملية مستمرة”.