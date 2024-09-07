تفاصيل جديدة بشأن ضربة حمرين.. "صور"

السومرية نيوز – امني

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، عن تفاصيل جديدة بشأن الضربة الجوية في سلسلة جبال حمرين.

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "إلحاقاً ببياننا ليوم أمس بشأن الضربة الجوية التي نفذتها طائرات الـ F16 العراقية في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع عمليات بناءً على معلومات مديرية الاستخبارات العسكرية وبإشراف خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، خرجت قوة من الفرقة الأولى في قيادة عمليات بالاشتراك مع قوة من موارد استطلاع مديرية الاستخبارات العسكرية لتفتيش موقع الضربة وعثرت على 3 جثث للإرهابيين وأحزمة ناسفة ورمانات يدوية وأسلحة مختلفة ومواد لوجستية وأجهزة موبايل ومبرزات جرمية ومواد أخرى".

وأضافت ان "هذه العمليات الاستباقية التي تستند الى معلومات استخبارية دقيقة كانت لها نتائج إيجابية عالية المستوى بالقضاء على من تبقى من الفلول المنهزمة لعصابات داعش الإرهابي".