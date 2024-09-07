خلاصة شهر آب.. انخفاض المخالفات المرورية 20% وارتفاع "اعدام التجار" 350%

وقال ميري في مؤتمر صحفي حضره مراسل السومرية، انه "القينا القبض على 413 متهما بجهود استخبارية خلال شهر اب فقط، مع ضبط 700 قطعة سلاح، و3 كغم من المخدرات".اما مديرية الجريمة المنظمة، فلقد ضبطت 2461 كغم من المواد منتهية الصلاحية، فيما القت قوات الحدود القبض على متهم كان يروم ادخال 10 ملايين دينار مزورة للعراق، فيما القت فرق الرد السريع القبض على 39 متهما".وأوضح ان "مديرية المرور العامة انجزت معاملة 127 عجلة، وتسجيل 238 الف مخالفة مرورية"، وبالمقارنة مع متوسط النصف الأول فقد بلغت المخالفات المرورية اكثر من 1.8 مليون مخالفة، وبمعدل شهري يبلغ اكثر من 300 الف مخالفة مرورية، ما يشير الى انخفاض متوسط الغرامات المرورية بنسبة 20% في اب مقارنة بالاشهر السابقة.واكد ميري اصدار 90 حكم اعدام بحق تجار مخدرات، فضلا عن 221 حكما بالسجن المؤبد"، اما محاربة الشائعات فتم محاربة 280 شائعة خلال اب، وتخفيض نسبة تهريب الوقود بنسبة 98%".ومقارنة مع معلومات مطلع الشهر الثامن الماضي، كانت الداخلية أعلنت اصدار 140 حكم اعدام بحق تجار مخدرات خلال اول 7 اشهر من العام الحالي مع 500 حكم بالسجن المؤبد، ما يعني ان متوسط حكم الإعدام على تجار مخدرات كان يبلغ 20 حكما شهريا، هذا يعني ان احكام الإعدام في اب ارتفعت 350%.