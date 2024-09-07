انتحار شابة في البصرة بعد تناولها سم الفئران

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قوة من الشرطة تلقت بلاغا بوجود حادث انتحار فتاة شابة من تولد 1998 داخل منزلها في قضاء الزبير جنوب غربي البصرة".وأضاف المصدر، أن "التحقيقات الأولية بينت ان الفتاة تناولت سم الفئران لإنهاء حياتها، ومازالت التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الإقدام على الانتحار".