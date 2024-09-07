البصرة تسجل ثاني حالة انتحار خلال ساعات لشاب شنق نفسه جنوبي المحافظة

وقال مصدر أمني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قوة من الشرطة توجهت الى أحد المنازل في قضاء أبي الخصيب جنوبي المحافظة بعد ورود بلاغ عن حالة انتحار لشاب تولد 1995 داخل غرفته الشخصية".وأضاف المصدر، أن "الشاب وجد مشنوقا بحبل في المروحة السقفية"، مبينا ان "الشرطة فتحت تحقيقا في الحادث".ويعتبر هذا الحادث هو الثاني من نوعه خلال ساعات قليلة في محافظة البصرة، حديث أقدمت فتاة شابة من تولد 1998 على تناول سم الفئران وقتل نفسها داخل منزلها في قضاء الزبير جنوب غربي .