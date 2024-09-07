انتحار فتاة ومقتل رجل على يد شخص أدعى سرقته بحادثين في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الشرطة تحقق في حادثة انتحار فتاة تولد ٢٠٠٦ باسلوب شنق نفسها بواسطة حبل داخل دارها ضمن منطقة جميلة شرقي بغداد"، لافتا الى ان "التحقيقات الأولية تشير الى ان أسباب الحادث تعود الى خلافات عائلية".وفي حادث أمني منفصل، أوضح المصدر ذاته، إن "شخصا مسلحا فتح نيران سلاحه باتجاه مدني ضمن منطقة حسينية المعامل شرقي بغداد، ما أسفر عن مقتله في الحال".وتابع أن "قوة أمنية طوقت مداخل ومخارج المنطقة وتمكنت من اعتقال القاتل الذي أدعى أن المجنى عليه قام بسرقتهم في وقت سابق".