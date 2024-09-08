وقال مصدر امني ان فوج سوات التابع لقيادة شرطة الرصافة قام بإجراء ممارسة امنية لرصد المخالفات في الكرادة شارع (ابي نواس) ، وكانت حصيلة الواجب القبض على (6) مخالفين، بنغلادش الجنسية عدد (2)، ومخمورين عدد (4) وتم تسليمهم الى مركز شرطة السعدون لاكمال الاجراءات القانونية بحقهم .وأشار المصدر الى عدم وجود اي اشتباكات مسلحة او خرق امني في الكرادة فجر اليوم ، وماحصل هي مشاجرة بين شباب اثنين تخللها اطلاق رصاصة واحدة في الفضاء فيما وصلت قوة امنية الى المنطقة واعتقلتهما.من جانب اخر، أعلنت قيادة شرطة الكرخ، اعتقال تسعة وأربعين متهم بينهم خمسة اجانب بعد صولة على صالات القمار والدمبلة في يومها الثاني.وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه تمكنت مفارز قيادة شرطة الكرخ من مداهمة صالات القمار والدمبلة لليوم الثاني على التوالي حيث القت مفارز القيادة في يوم الحملة الثاني القبض على 49 متهما بينهم خمسة اجانب كانوا يديرون صالات قمار ودمبلة حيث تم استحصال الموافقات القضائية اللازمة ومداهمة هذه القاعات وتم اصطحاب المتهمين الملقى القبض عليهم الى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون".وفي السياق أيضا، أعلنت قيادة عمليات المشتركة، اعتقال عشرة متهمين، بينهم منتحل لصفة رسمية "صحفي" وضبط عدد من الاسلحة والاعتدة وكمية من المواد المخدرة في عموم مناطق العاصمة.وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان مفارزها تمكنت من خلال واجباتها اليومية ومفارزها "الوقتية" المنتشرة لتعزيز الأمن والإستقرار في عدد من مناطق العاصمة ضمن جانبي الكرخ والرصافة، من إلقاء القبض على عشرة متهمين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم منتحل لصفة رسمية "صحفي" ، ومتهم بالتزوير، وآخرين بحيازة الأسلحة الغير المرخصة".وأشارت الى انه "ضبط بحوزة البعض منهم كمية من مادة الكريستال وأجهزة تعاطيها وحبوب مخدرة مختلفة الأنواع، بالإضافة إلى مصادرة (6) مسدسات، وبندقية واحدة، وكمية من العتاد ومواد اخرى، وعدد من العجلات المخالفة للضوابط المرورية".