تفاصيل عملية أمنية في صحراء الانبار.. نتائج أولية

القيادة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه استمراراً للعمليات الاستباقية لمطاردة ما تبقى من فلول ومفارز داعش الارهابية المهزومة وبعمل ومتابعة استخبارية دقيقة من قبل جهاز مكافحة الارهاب وبتخطيط ومتابعة من قيادة العمليات المشتركة، بإشراف نائب قائد العمليات المشتركة من داخل خلية الاستهداف، وبالساعة 400 من فجر اليوم نفذ جهاز مكافحة الارهاب وبعملية مشتركة مع جهاز المخابرات الوطني العراقي وبأسناد من طيران الجيش والقوة الجوية، عملية إنزال لقوة محمولة جوا في صحراء على احدى الاوكار التي كان يستخدمها عناصر داعش.وأضاف البيان، ان العملية أسفرت عن العثور على مبرزات فنية مهمة واجهزة وهواتف وحواسيب وسجلات اخفاها عناصر عصابات داعش الإرهابية في هذا الوكر.وتأتي هذه العملية النوعية من خلال عمل ونضج استخباري كبير للأجهزة الامنية واستخدام التكنولوجيا والمعدات الفنية والحصول على نتائج مهمة جدا تعود الى اماكن واسماء وتحركات مفارز داعش الخائبة التي تلفظ أنفاسها الأخيرة بفعل العمل الاستباقي الأمني المكثف، بحسب البيان.