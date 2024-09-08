بالفيديو: وفاة شاب بعد تعذيبه على يد منتسبي النجدة‎

شاب من محافظ يتعرض للتعذيب ويفارق الحياة، الجناة هم منتسبون في شرطة النجدة، والسبب تهمة حول سرقة كابل كهربائي.التفاصيل يرويها والد الضحية في هذا الفيديو من السومرية.