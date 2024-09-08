اعتداءات وتهديدات في كراج النهضة.. ما القصة؟‎

بعد رفع لوحات عجلته.. سائق يتعرض لاعتداء من قبل موظفي هيئة النقل في كراج النهضة.





تعرض احد السائقين في كراج النهضة الى اعتداء من قبل موظف يعمل بهيئة النقل، بعد رفع لوحات سيارته وضربه بها على وجهه والسبب تصويرهم اثناء رفع اللوحات.



حسن يروي التفاصيل في هذا التقرير من السومرية.



