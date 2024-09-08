"بحالة سكر".. زوج يعنف زوجته في بغداد والأمن يتدخل

وذكر بيان للمديرية ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بعد ان وردت مناشدة، تفيد بوجود امرأة تتعرض للعنف والاحتجاز، وبمتابعة شخصية من قبل وكيل الوزارة لشؤون الشرطة واللواء الدكتور عدنان حمود مدير مديرية حماية الاسرة والطفل، وجه العميد الحقوقي مدير قسم حماية الاسرة / الكرخ على الفور بتشكيل فريق عمل برئاسة مساعد مدير القسم ومسؤولة وحدة الإعلام وثلة من المنتسبين وبمساندة القوة الماسكة للأرض تم الانتقال الى دار المعنفة الكائن في منطقة ( ابي غريب ) وتم تحريرها واصطحابها إلى طوارئ مستشفى الكرامة للفحص والمعالجة والاطمئنان على وضعها الصحي واستحصال تقرير طبي اولي".وأضاف البيان، انه تم "القاء القبض على زوجها بحالة سكر وضبط كل ماله علاقة بالجرم المشهود اصوليا".