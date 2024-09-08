في واسط.. اعتقال مرتكب جريمة "فرن الصمون"

أعلنت قيادة شرطة واسط، الأحد، عن اعتقال مرتكب جريمة "فرن الصمون" التي وقعت قبل أيام في الكوت.

وقالت الشرطة في بيان مقتضب، إنه "تم القاء القبض على الجاني الذي ارتكب جريمة فرن الصمون في منطقة الشهداء قبل أيام".

وكان مصدر أمني أفاد، نهاية شهر آب الماضي، بأن شخصين قتلا وأصيب ثلاثة آخرون بمشاجرة على بيع "صمون" في مدينة الكوت.