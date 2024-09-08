إصابة طبيب أسنان بإطلاق نار في البصرة

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "طبيب أسنان في قضاء القرنة نجا من محاولة اغتيال باطلاق نار على يد اقاربه".

وأضاف المصدر أن "الطبيب تعرض لإصابة باليد اليمنى وهو يرقد في أحد المستشفيات".