وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قوة الشرطة اعتقلت اليوم شخص يطلق على نفسه لقب (حرفش) في منطقة زيونة شرقي بغداد".وأضاف المصدر، أن "المعتقل يقوم بتصوير أحد الدور السكنية ويتوعد أصحابها بالدكة العشائرية".