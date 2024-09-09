تأكيدًا لما أوردته السومرية نيوز.. الداخلية تنفي قصف معسكر للحشد في واسط

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن وجود ( ضربة جوية بين منطقتي الصويرة والعزيزية)"، مشيرة الى انه "في الوقت الذي ننفي فيه هذه الانباء نؤكد أن الحادث كان عبارة عن نشوب حادث حريق في كمية من الحشائش المتوجدة في المنطقة".وأشارت الى ان "الحريق أدى إلى احتراق بعض الاعتدة التي كانت هناك، وقد تم السيطرة على الحادث دون أي خسائر بشرية تذكر، كمعلومات أولية عن هذا الحادث".وفي وقت سابق، نقلت السومرية نيوز عن مصدر امني حقيقة انفجار مقر للحشد في الصويرة، حيث أشار المصدر الى ان الحادث عبارة عن حريق حشائش تسبب بانفجار بعض حاويات الاعتدة المدفونة والمخزنة بشكل سيء، نافيا المعلومات المتداولة عن ضربة أمريكية جوية لمقر الحشد هناك.