بينهم جنسيات اجنبية.. اغلاق نادي ليلي وضبط 69 مخالفاً بداخله وسط بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تواصل قطعاتنا الامنية تنفيذها للعمليات الامنية وواجبات البحث والتفتيش والتدقيق للقاعات والمطاعم وغلق الغير مجاز منها، حيث تمكنت قوة من اللواء الثالث الفرقة الأولى شرطة اتحادية مسندة بجهد استخباري وبالتنسيق مع مفارز من الامن السياحي، من تنفيذ عملية امنية لغلق النوادي الليلية في منطقة (الكرادة) ببغداد".وأضافت، ان "العملية أسفرت عن اغلاق احدى النوادي الليلية وضبط بداخله (69) مخالفاً بينهم جنسيات اجنبية مختلفة مخالفين لشروط وضوابط دائرة الاقامة والجنسية، و100 قنينة من المشروبات الكحولية)"، مشيرة الى انه "تم احالة المتهمين مع المضبوطات الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".