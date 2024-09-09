قتيل وثلاثة مصابين بانفجار لم تعرف طبيعته في بغداد

أفاد مصدر أمني، بمقتل وإصابة أربعة أشخاص بانفجار لم تعرف طبيعته شمالي .

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "انفجارا لم تعرف طبيعته وسببه، داخل دراجة نارية نوع (تك تك) ضمن منطقة السلاميات".

وأضاف المصدر أن "الانفجار اسفر عن مقتل السائق وإصابة ثلاثة آخرين بجروح بينهم جندي".