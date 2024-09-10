ما حقيقة هبوط طائرة عسكرية اضطراريا في صلاح الدين؟

السومرية نيوز – محلي

كشف مصدر مطلع، عن حقيقة الانباء التي اشارت الى هبوط طائرة عسكرية اضطراريا في .

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "طائرة هليكوبتر عسكرية هبطت اليوم في محافظة للاعتقاد بوجود خلل فني فيها". وأضاف "بعد فحص الطائرة تبين انه لا يوجد أي خلل فيها وعادت التحليق مجددا".

