سقوط "أجسام غريبة" ضمن مقتربات مطار بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، "سقطت اجسام غريبة بالقرب من الدعم اللوجستي التابع للسفارة الامريكية وقرب من مقر جهاز مكافحة الارهاب ضمن مقتربات مطار الدولي".وأضاف المصدر أنه "لم تعرف نوعيتها اذا كانت صواريخ او قذائف هاون"، مشيرا الى أنه "لم تسجل إصابات حتى الآن".