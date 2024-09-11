اندلاع حريق كبير داخل بناية تجارية في منطقة حافظ القاضي وسط بغداد (فيديو)

وقال المصدر في حديث لت السومرية نيوز، إن "فرق الدفاع المدني توجهت لإخماد حادث حريق كبير اندلع داخل بناية ضمن حافظ القاضي وسط بغداد".وأضاف المصدر، أن "المؤشرات الأولية تبين الحادث عبارة عن احتراق مولدة كهرباء كبيرة امتدت النيران منها والتهمت اجزاء من البناية"، مشيرا الى "الحادث سجل حتى الان اضرار مادية فقط".