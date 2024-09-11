عيادته في الهواء الطلق.. اعتقال صاحب عيادة وهمية لتوليد النساء في الديوانية (صور)

وقالت الشرطة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "قوة من مكافحة الجريمة المنظمة في وبعد توفر المعلومات التي تفيد بوجود عيادة نسائية وتوليد وهمية داخل أحد الدور السكنية، تمكنت من إلقاء على شخص يبلغ من العمر ٦٠ سنة، يزاول المهنة، بدون موافقات رسمية".وأضافت الشرطة، أن "القوة ضبطت أيضا أدوية ومستلزمات طبية داخل الدار"، مشيرة الى "نقل المعتقل الى أحد المراكز الأمنية لاستكمال الإجراءات القانونية".أدناه صور العيادة: