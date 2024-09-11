اول تعليق امريكي رسمي على قصف مقر قرب مطار بغداد

ونقلت رويترز بيانا عن المتحدث باسم السفارة الامريكية في العراق، ان مجمع الخدمات الدبلوماسية في تعرض لهجوم في وقت متأخر من يوم الثلاثاء دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.وقال المتحدث إن السفارة تقوم بتقييم الأضرار وسببها وستقدم المزيد من المعلومات عندما ينتهي تقييمها.وتضاربت المعلومات حول طبيعة التعرض الذي طال مقر للخدمات اللوجستية بالقرب من قاعدة الامريكية قرب الدولي، حيث كشفت معلومات عن قصف بصاروخين فيما قالت تقارير اخرى ان الهجوم تم عبر مسيرة مفخخة.