بين بغداد والانبار.. القبض على متهم بحوزته 64 ورقة مزورة فئة 100 دولار

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أعلنت وزارة الداخلية، الأربعاء، عن على متهم بحوزته 64 ورقة فئة 100 دولار مزورة في .

وقال الناطق باسم الوزارة العميد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مكافحة الجريمة المنظمة من القاء على متهم بحوزته (64) ورقة فئة مئة دولار"، مبينة ان "عملية القاء على هذا المتهم تمت في العاصمة بغداد".

وأضافت ان "ذلك جاء بعد تشكيل فريق عمل مختص ونصب كمين محكم وبجهد استخباري نوعي من قبل مكافحة الجريمة المنظمة الانبار بالإشتراك مع مكافحة الجريمة المنظمة في جانب الكرخ"، موضحة انه "تم عرض أوراقه التحقيقية امام انظار قاضي التحقيق حيث قرر توقيفه وفق أحكام المادة 52 من قانون البنك المركزي العراقي".