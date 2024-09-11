بعد إصابة احد موظفيها.. القبض على ثلاثة مسلحين هاجموا جمعية تجارية شرقي بغداد

– امني

افاد امني، بأن قوة امنية تمكنت من على ثلاثة مسلحين هاجموا جمعية شرقي .

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "مسلحين يستقلون عجلة نوع لاندكروزر، فتحوا نيران أسلحتهم احدى الجمعيات التجارية ضمن شرقي بغداد، ما اسفر عن اصابة احد موظفيها بجروح مختلفة".

وأضاف ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، وتمكنت من على المسلحين والبالغ عددهم 3 ".