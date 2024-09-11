إصابة منتسب وانتحار آخر بحادثين منفصلين في العراق

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "منتسبا في كتائب حزب الله اصيب تكليفه بواجب في صنيديج في ناحية جرف وتعرض الى اطلاق نار من مجهول".

وأضاف المصدر أن "منتسبا في الجيش اصيب باطلاق النار على نفسه مستخدم سلاح نوع بندقية داخل مقر لواء في الانبار".