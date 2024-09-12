اندلاع حريق في قاعة للمناسبات الدينية شمالي بغداد (صور)

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حريقا كبيرا لم تعرف أسبابه بعد، اندلع في قاعة مخصصة للمناسبات الدينية في الجمعيات ضمن شمالي بغداد".وأضاف المصدر، أن "فرق الدفاع المدني وصلت الى مكان الحادث وتعمل حاليا على احتواء النيران واطفائها قبل انتقالها الى الأبنية المجاورة لها".