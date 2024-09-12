العراق يسترد من إيران شخصين محكومين بالإعدام

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بجهود حثيثة واستثنائية من قبل الشرطة العربية والدولية / الانتربول ومن خلال التنسيق المباشر مع انتربول في الجمهورية الاسلامية الايرانية، تمكنت مفارز الشرطة العربية والدولية من استرداد متهمين عراقيين هاربين".وأضافت الوزارة، أن "المتهمين كانا مطلوبين الى القضاء العراقي عن جريمة ( الخطف ) بدوافع ارهابية ومحكومان غيابيا بالإعدام وتم تسليمهما الى جهة الطلب لينالا جزاءهما العادل".