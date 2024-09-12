"أعطهُ المعلومات بدون ما تتعبه".. توصيات أمنية للتعامل مع فريق التعداد السكاني

القيادة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، "فريق التعداد السكاني شباب وبنات هم اخوتكم وبناتكم مكلفين من قبل لديهم مهمة عملية جرد "التعداد السكاني" ويتطلب من كل دار سكني معلومات عادية جداً، وليس لهم علاقة بالطابو او التمليك أو البلدية أو التجاوزات أو براتب الرعاية أو بجباية الماء والكهرباء"، مشيرا الى ان "المعلومات تحفظ في جهاز مؤمن في أتم سرية وموثوقية".وأضافت، "يحتاجون فقط إلى المعلومات التالية:1. نوع العقار.2. اسم رب الاسرة.3. عدد العوائل.4. عدد .5. زمن السكن في اي عام.وتابعت القيادة مخاطبة المواطنين، "أعطهُ المعلومات بدون ما تتعبه، ولا تخليه واقف ساعة بالباب، ولا تسأله عن لا تعنيه أو تعني التعداد، وقدم له كأسة ماء، ووقّف معهُ في مكان مناسب او ادعوهُ لدخول الدار لأن الجو حار، ولا تخلي طفلك يطلع له، وبلغ زوجتك أمك اختك اذ يجي العداد يعطوهم المعلومات لأن صعبه يرجع أكثر من مرة لبيتكم، واختي الكريمة إذا ما تكدرين تفتحين الباب ممكن من خلف الباب تعطيه المعلومات او تتصلي برب الاسرة".