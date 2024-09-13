وفاة شخص "بجسم غريب" في بغداد

– امني

افاد امني، الجمعة، بوفاة شخص "بجسم غريب" في .

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "معلومات وردت بوجود حادث على بغداد/ التاجي، حيث توجهت قوة امنية على الفور الى المكان وتبين اصابة شاب تولد 2002 بجسم غريب".

وأضاف "تم نقله الى المستشفى من قبل ذويه عودته من زيارة الامام (ع)، وفارق داخل المستشفى"، لافتا الى انه "تم فتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته".