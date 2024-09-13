اعتقال أكبر "مشعوذة" في الأنبار (صور)

الوزارة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان شعبة مكافحة اجرام الرمادي ألقت على متهمة صادر بحقها امر قبض وفق المادة 456 ق. ع وضبط بحوزتها مواد تستخدم للسحر والشعوذة. هذا وتعد المتهمة أكبر مشعوذة في الأنبار.وأضافت انه تم ضبطها بموجب محضر ضبط أصولي وتوقيفها وفق مادة الاتهام وايداعها في التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.