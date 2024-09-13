تركيا تحيّد مسؤولاً بارزاً في "بي كي كي" شمال العراق.. من هو "آزاد أقينجي"؟

وبحسب "الأناضول" فان الاستخبارات التركية تمكنت من تحديد موقع أقينجي، المدرج في "النشرة الحمراء" على قائمة المطلوبين، مشيرة الى ان أقينجي، تم تحييده في عملية استهدفته بشكل مباشر في شمالي العراق، على بعد 160 كيلومترا من الحدود التركية.وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد حزب العمال الكردستاني، الذي له قواعد في شمالي العراق، جماعة إرهابية. وحمل الحزب السلاح في جنوبي شرقي تركيا منذ عام 1984، وقد أسفر الصراع عن مقتل أكثر من 40 ألفا.