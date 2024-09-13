تركيا تعلن تحييد 19 عنصرا من "بي كي كي" شمالي العراق

وأوضحت الوزارة في بيان، أن غارات جوية استهدفت مواقع الانفصاليين في شمال العراق، أسفرت عن تحييد 19 عنصرا، منهم 10 في كارة، و6 في هاكورك، و3 في قنديل.وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد حزب العمال الكردستاني، الذي له قواعد في شمالي العراق، جماعة إرهابية. وحمل الحزب السلاح في جنوبي شرقي تركيا منذ عام 1984، وقد أسفر الصراع عن مقتل أكثر من 40 ألفا.