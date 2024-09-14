بعد اشتراكها ميدانيًا.. القيادة الامريكية "تحتفي" بأسماء القتلى في "غارة صحراء الانبار"

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية، "مقتل قادة في أثر شن غارة بالشراكة مع قوات الأمن العراقية في غرب العراق".وقالت القيادة انها "شنت بالاشتراك معوقوات الأمن العراقية غارة مشتركة في غرب أسفرت عن مقتل 14 من عناصر في 29 أغسطس/ آب".وأضافت انه "استهدفت هذه العملية قادة في حيث عملت على تعطيل وإضعاف قدرة التنظيم على التخطيط وتنفيذ الهجمات ضد المدنيين العراقيين، وكذلك المواطنين الأمريكيين والحلفاء والشركاء في جميع أنحاء المنطقة وخارجها".وبينت انه "كجزء من التقييم الجاري بعد العملية، يمكن للقيادة المركزية الأمريكية أن تؤكد مقتل أربعة من قادة داعش، منهم: حامد عبد العيثاوي وهو المسؤول عن جميع العمليات في العراق، وأبو همام المسؤول عن الإشراف على جميع العمليات في غرب العراق، وأبو علي التونسي المسؤول عن الإشراف على التطوير التقني، وشاكر عبد العيساوي المسؤول عن الإشراف على العمليات العسكرية في غرب العراق".وقال الجنرال مايكل إريك كوريلا، "قائد القيادة المركزية الأمريكية: "لا تزال القيادة المركزية ملتزمة بالهزيمة الدائمة لداعش، الذي يواصل تهديد الولايات المتحدة وتهديد حلفائنا وشركائنا والاستقرار الإقليمي".وأشارت القيادة الى انه " سيتم إصدار تحديثات إضافية مع استمرار تقييم حالة ما بعد الغارة".ويوم امس أصدرت بيانا مطولا بعد ان أظهرت نتائج تحليل الـDNA هوية قتلى عملية "وثبة الأسود" التي قامت بها قوات من مختلف الأجهزة الأمنية العراقية بالاشتراك مع القوات الامريكية وادت لمقتل 14 عنصرا داعشيا بينهم قيادات كبيرة.واكتسبت العملية أساسا أهميتها من اشتراك قوات أمريكية مقاتلة على الأرض، في الوقت الذي كانت الاحاديث تشير الى ان الوجود الامريكي في هو استشاري وليس قتاليا.