في العراق.. إحباط طرق تهريب جديدة للمخدرات في حليب الأطفال

– امني

اعلن جهاز الامن الوطني، السبت، عن إحباط طرق تهريب جديدة للمخدرات في حليب الأطفال.

وقال الجهاز في بيان ورد لـ "مرة أخرى ينجح الأمن في إحباط محاولات تجار المخدرات الذين يحاولون في كل مرة اللجوء إلى طرق مختلفة لتهريب السموم المخدرة".

وأضاف ان "مفارز جهازنا في تمكنت من الإطاحة بتاجرين من ذوي الجنسية الأجنبية (رجل وامرأة) إذ ضُبط بحوزتهم كميات من مادة الكريستال حاولا إخفاءها في علب حليب الأطفال".