مسؤول أميركي: الوجود الأميركي في العراق قائم لأن خطر "داعش" لم يختفِ

وأوضح مسؤولون عراقيون في تصريحات بداية الأسبوع أن هناك اتفاقاً بإطار زمني واضح بين واشنطن وبغداد حول المسألة، لكن واشنطن التزمت الصمت إلى حدّ كبير جداً.وقال المسؤول الأمريكي، أن همّ واشنطن الأول لا يزال ذاته، فالوجود الأميركي في قائم لأن خطر لم يختف، مشيرا الى أن المتحدة موجودة هناك بسبب هذا الخطر"، بحسب العربية لم تذكر أسم المسؤول.وأوضح المسؤول الأميركي أن "المشكلة الحقيقية لا يريد الأميركيون تكرارها هي رؤية القوات تنهار مرة أخرى أمام عودة بأي شكل من الأشكال".ويوجد حوالي 2500 عسكري أمريكي في في إطار الدولي ضد داعش، كما ينتشر في البلاد مئات العسكريين من دول أخرى، أغلبها أوروبية.