اندلاع حريق بعدد من بسطات الباعة المتجولين في الكاظمية

– أمن



أفاد أمني في بغداد، السبت، بأن حريقا اندلع في عدد من بسطات الباعة المتجولين في الكاظمية شمالي .



وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "فرق الدفاع المدني توجهت لمكافحة حادث حريق اندلع بعدد من (جنابر) الباعة المتجولين ضمن مدينة الكاظمية شمالي بغداد".



وأضاف المصدر، أن "الحادث حتى الان، نتج عنه اضرار مادية فقط"، لافتا الى ان "الدفاع المدن فتح تحقيقا في الحادث لعرفة أسباب الحريق ان كان بفعل فاعل او حادث عرضي".