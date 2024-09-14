احباط محاولة تفجير محطة لغسل السيارات ببغداد

– امني

افاد امني، بان قوة امنية أحبطت محاولة تفجير محطة لغسل السيارات في .

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "قوة امنية تمكنت من رفع رمانات يدوية كانت مدفونة بالقرب من محطة لغسيل السيارات ضمن حي اور ببغداد".

وأضاف ان "ذلك جاء بعد استدعاء قوة من صقر الذي طوق المكان ورفع الرمانات دون اصابات تذكر".