القبض على متهم بممارسة السحر والشعوذة في بغداد



أعلنت قيادة شرطة ، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على متهم بممارسة أعمال السحر والشعوذة في إحدى مناطق جانب الرصافة، وضبط مواد بحوزته تُستخدم في تلك الأعمال.

وذكرت القيادة في بيان، أن عملية القبض نُفذت من قبل قسم شرطة الأمين ومركز شرطة البلديات، وأسفرت عن ضبط طلاسم وكتب ومواد أخرى يُشتبه باستخدامها في أعمال السحر والشعوذة.



وأضافت أنه "جرى إيداع المتهم التوقيف، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".