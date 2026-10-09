بارزاني يدين استهداف مطاري الملك خالد وأبها في السعودية

وقال ، في بيان، "ندين الهجمات التي استهدفت مطاري الملك خالد الدولي، وأبها الدولي في ، ونؤكد أن استهداف المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية أمرٌ مرفوض".واتم "نتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا، ونعرب عن تضامننا الكامل مع المملكة العربية ، قيادةً وشعباً".