"تاهو" تهاجم منزلاً في الاعظمية.. الاضرار مادية فقط

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "مسلحين مجهولين يستقلون عجلة نوع تاهو، فتحوا نيران أسلحتهم منزل ضمن الاعظمية، دون أصابات تذكر فقط اضرار بواجهة المنزل".وبين، أن "قوة امنية طوقت مكان الحادث في محاولة للقبض على المنفذين".