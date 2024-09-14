شارك بها أطفال ونساء ورجال سوريين.. فيديو من "معركة البتاوين" في بغداد

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "مشاجرة بين أطفال ونساء ورجال سوريين وقعت ضمن البتاوين وسط العاصمة".وأشار إلى أن "قوة امنية تدخلت واعتقلت 7 اشخاص بينهم نساء من مثيري المشاجرة غير المعروفة أسبابها".